Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Horas antes de su fallecimiento en medio de un operativo de la Policía en Riohacha, Rosa Angélica Tarazona Tarazona, conocida como ‘La Bebesita’, participó de manera virtual en una audiencia judicial donde aceptó cargos por concierto para delinquir agravado. Según lo documentado en video durante la diligencia, que se desarrolló el jueves 3 de septiembre ante un juez de conocimiento de Riohacha, Tarazona reconoció su responsabilidad como cómplice en ese delito. Este proceso era parte de un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, en el que ella aceptaba los cargos y se contemplaba una posible condena de 36 meses de prisión.

Sigue a PULZO en Discover

A pesar de haber alcanzado este preacuerdo, la sentencia aún no había sido emitida. Durante la audiencia, la participación remota de Tarazona presentó dificultades: el juez debió solicitarle que encendiera su cámara para confirmar su presencia, un trámite que luego tendría un desenlace trágico para la joven. La defensa, encabezada por el abogado Cristian Morelli Espinel, argumentaba a favor de la detención domiciliaria debido a la condición de madre de Tarazona, quien tenía dos hijos menores. Sin embargo, la Fiscalía insistía en que, una vez dictada la sentencia, se emitiera la orden de captura con el fin de que la sindicada fuera enviada a un establecimiento carcelario.

El curso ordinario del proceso judicial fue abruptamente interrumpido por los hechos de la noche de ese mismo jueves, cuando un operativo en Riohacha culminó con la muerte de Tarazona y su pareja, Naín Andrés Pérez Toncel —alias ‘Bendito Menor’ o ‘Naín’—. Pérez Toncel era identificado por las autoridades como uno de los cabecillas de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN). De acuerdo con información oficial, ‘La Bebesita’ tenía una participación activa dentro de la organización: sus labores abarcaban la gestión financiera, la logística, los pagos a miembros armados y la seguridad interna. Además, su relación sentimental con ‘Bendito Menor’ había atraído la atención pública, destacándose en las redes sociales donde planeaban su boda. De este modo, los procedimientos legales y los proyectos personales de Tarazona quedaron truncados antes de la emisión de la sentencia.

¿Qué cargos aceptó ‘La Bebesita’ antes de morir y cuál era su posible condena?

‘La Bebesita’, nombre de Rosa Angélica Tarazona Tarazona, aceptó cargos por el delito de concierto para delinquir agravado, lo que implica colaboración con organizaciones criminales. Según la Fiscalía General de la Nación, había un preacuerdo que contemplaba una pena de 36 meses de prisión, aunque la sentencia definitiva aún no se había expedido antes de su fallecimiento.

¿Qué funciones cumplía ‘La Bebesita’ dentro de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN)?

Según datos de las autoridades en el proceso judicial, ‘La Bebesita’ desempeñaba funciones clave en la estructura de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN). Se encargaba de asuntos financieros, la logística, los pagos a integrantes armados y también de la seguridad. Este rol la ubicaba como una pieza relevante dentro de la organización, más allá de su vinculación personal con el cabecilla alias ‘Bendito Menor’.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.