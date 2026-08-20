Waze se prepara para cambiar la manera en la que sus usuarios utilizan la aplicación durante sus desplazamientos. La plataforma, propiedad de Google, incorporó nuevas funciones apoyadas en inteligencia artificial y Gemini, con herramientas que buscan ofrecer rutas más personalizadas, controles por voz más naturales y recomendaciones adaptadas a las necesidades de cada conductor.

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Una de las principales novedades está relacionada con la personalización de las rutas. Waze ahora puede tomar como referencia los viajes anteriores de cada usuario y los patrones de tráfico de la zona para sugerir recorridos que se ajusten mejor a sus preferencias.

Por ejemplo, si una persona suele elegir autopistas en lugar de vías locales con múltiples paradas, la aplicación podrá priorizar ese tipo de recorrido entre sus recomendaciones. Esta función comenzó su despliegue global para dispositivos Android y iOS.

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Waze se mejora para los motociclistas

La actualización incluye un nuevo modo motocicleta, diseñado específicamente para quienes se movilizan en vehículos de dos ruedas. La herramienta utiliza inteligencia artificial para tener en cuenta atajos, restricciones y características de las rutas que pueden ser diferentes a las de los automóviles.

Además, ofrece tiempos estimados de llegada más precisos y puede advertir sobre situaciones que representan especial interés para los motociclistas, como baches, reductores de velocidad, pasos peatonales elevados, finales de banquina y puentes estrechos.

Esta modalidad ya está disponible en Android y iOS en países como Colombia, Argentina, Brasil, México, Perú, Malasia y Filipinas, por lo que los motociclistas colombianos también pueden acceder a ella.

Menos interrupciones durante el recorrido

Otra de las funciones que llega con la actualización es el modo ‘Menos conversación’, pensado para quienes prefieren recibir menos indicaciones de voz mientras escuchan música, un podcast u otro contenido.

Con esta opción, Waze reduce la cantidad de instrucciones y las mantiene más cortas, aunque conserva avisos importantes relacionados con peligros, giros y cambios de carril. La función está disponible globalmente para Android y iOS.

Cómo funciona Gemini

La inteligencia artificial también entra directamente en las búsquedas. Los usuarios de la versión Beta de Waze pueden utilizar funciones de Gemini para hacer preguntas abiertas mediante comandos de voz y recibir sugerencias de lugares.

Así, en lugar de introducir manualmente una búsqueda específica, será posible solicitar, por ejemplo, una cafetería que esté abierta en ese momento, un estacionamiento cercano al destino o una estación de servicio próxima con precios bajos. Waze mostrará diferentes opciones para que el usuario pueda seleccionar el destino utilizando su voz.

La actualización también amplía los Reportes Conversacionales, que permiten comunicar incidentes y sugerir modificaciones en el mapa mediante lenguaje natural. En determinados mercados, los usuarios pueden informar sobre situaciones como el cierre de una calle o una dirección desactualizada para que los editores de mapas revisen la información.

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Con estos cambios, Waze busca pasar de ser una aplicación centrada principalmente en indicar el camino a convertirse en un asistente de conducción más personalizado, capaz de entender mejor las preferencias de cada usuario y facilitar diferentes tareas durante el viaje mediante inteligencia artificial.

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