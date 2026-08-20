Por: Portal Bogotá

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La protección de las cuentas de WhatsApp se ha convertido en una prioridad ante el creciente número de estafas y robos digitales reportados en Bogotá. Así lo destaca la campaña "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", que ofrece recomendaciones para fortalecer la seguridad en esta aplicación, alertando sobre el riesgo que implica no tomar precauciones. Dentro de las sugerencias más importantes está habilitar la verificación en dos pasos, un proceso simple que aporta una barrera adicional contra accesos indebidos y disminuye las posibilidades de que los delincuentes empleen su identidad para engañar a familiares y contactos.

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De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, esta función permite configurar un PIN personal de seis dígitos, el cual será solicitado si se intenta registrar nuevamente la cuenta. El procedimiento para activar la verificación en dos pasos se efectúa directamente desde la aplicación: debe ingresar a los ajustes, seleccionar la opción de cuenta, acceder a la verificación en dos pasos y, finalmente, crear y confirmar el PIN. También se recomienda registrar un correo electrónico para facilitar la recuperación en caso de olvidar el número. La entidad resalta la importancia de elegir un PIN que no sea sencillo de deducir, no reutilizarlo y, sobre todo, evitar compartirlo con terceras personas.

No obstante, la protección no termina allí. Los delincuentes pueden recurrir a engaños para obtener el código de registro enviado por SMS, haciéndose pasar por conocidos o representantes de instituciones y solicitando el número con distintas excusas. Por esto, la Secretaría insiste en no revelar esta información bajo ninguna circunstancia y sugiere revisar con frecuencia los dispositivos vinculados a WhatsApp para cerrar sesiones desconocidas.

Si una persona pierde el control de su cuenta, el delincuente puede usarla para solicitar dinero o datos personales a sus contactos, llegando incluso a suplantar la identidad de la víctima y realizar estafas o extorsiones. Mantener la cuenta segura no solo protege la información personal, sino que también protege a amigos, familiares y compañeros de ser víctimas a través de un número conocido.

En caso de sospecha de robo de cuenta, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia recomienda notificar por otros medios a los contactos y evitar responder solicitudes provenientes del número comprometido. También recuerdan que denunciar cualquier incidente a la Línea de Emergencias 123 es clave para iniciar investigaciones y sanciones que contribuyan a una ciudad más segura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se activa la verificación en dos pasos en WhatsApp paso a paso?

Para activar la verificación en dos pasos, ingrese a WhatsApp, vaya a ajustes, seleccione cuenta, acceda a verificación en dos pasos y pulse activar. Luego, cree y confirme un PIN de seis dígitos y registre una dirección de correo electrónico para recuperación. Estos pasos permiten mejorar la seguridad de su cuenta, según la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

¿Qué debe hacer si sospecha que robaron su cuenta de WhatsApp?

Si sospecha que perdió el control de su cuenta, comunique a sus contactos por otros medios para advertirles. Evite responder o entregar información a solicitudes hechas desde su WhatsApp robado y denúncielo ante la Línea de Emergencias 123. Así se pueden iniciar procesos investigativos y prevenir futuras estafas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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