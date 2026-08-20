Un siniestro vial múltiple se registró durante las primeras horas de este jueves en la localidad de Engativá, en Bogotá, luego de que varios vehículos se vieran involucrados en un fuerte choque.

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El hecho ocurrió en la avenida calle 80 con carrera 112F, en sentido oriente-occidente, causando afectaciones en la movilidad de quienes transitaban por este importante corredor vial de la capital.

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De acuerdo con la información preliminar conocida sobre el accidente, el impacto involucró a varios vehículos. La fuerza de la colisión causó preocupación entre otros conductores y personas que se encontraban en el sector.

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Tras el accidente, al lugar acudieron organismos encargados de atender este tipo de emergencias para verificar la situación y establecer si alguno de los involucrados requería atención médica.

#BOGOTÁ. Se presenta siniestro vial múltiple en la localidad de Engativá, Av. Calle 80 con carrera 112F, sentido Oriente-Occidente. El fuerte choque que involucra varios vehículos afortunadamente, no deja personas lesionadas de gravedad. pic.twitter.com/uxhuWzNawl — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) August 20, 2026

Aunque se presentó un fuerte impacto, de manera preliminar no se reportan personas lesionadas de gravedad como consecuencia del siniestro.

Las autoridades permanecen en la zona realizando las labores correspondientes y adelantando la verificación de las circunstancias que provocaron la colisión.

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El accidente también generó dificultades para la circulación de vehículos en este tramo de la calle 80, por lo que se recomienda a los conductores que transitan por el sector mantener la precaución y atender las indicaciones de las autoridades.

Por ahora, se espera que las autoridades entreguen información adicional sobre el número de vehículos involucrados y las causas que habrían provocado el choque múltiple.

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