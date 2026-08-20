Por: Portal Bogotá

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Durante septiembre de 2026, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá se convierte en epicentro de la escena contemporánea nacional con una serie de funciones que invitan a explorar el cuerpo, la memoria y la identidad a través del teatro y la danza, según información publicada por el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá. La programación, que tendrá lugar los viernes a las 7:00 p. m. en la Sala Gaitán, reúne tres propuestas artísticas con lenguajes y perspectivas diversas, cuyas entradas estarán disponibles por boletería.

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El ciclo se inicia el viernes 11 de septiembre con ‘Fuera de sí’, trabajo experimental creado por Jenny Ocampo y Santiago Botero. De acuerdo con la descripción oficial, esta obra toma como punto de partida la experiencia migrante y la sensación de no pertenencia, utilizando la danza y la música para transmitir el desarraigo y la extranjería del cuerpo. En la puesta en escena, la improvisación y la investigación corporal -definida como corpoarqueológica- sirven para indagar en memorias corporales y estados de trance, visibilizando las huellas que deja la migración en quienes la experimentan.

El viernes 18 de septiembre será el turno de ‘CONTINENTAL’, pieza nacida en el marco del festival Mirada Paralela, una iniciativa del Teatro La Maldita Vanidad. La puesta en escena toma como referencia la vida del dramaturgo estadounidense Tennessee Williams y sigue el proceso creativo de Thomás, un director y dramaturgo que debe escribir sobre Williams. Según la Alcaldía, el relato se complica con la aparición de Serpiente, un actor complejo y magnético. Este encuentro lleva a Thomás a un enfrentamiento con sus propios deseos, explorando la metateatralidad -es decir, el teatro dentro del teatro- y mostrando cómo la vida y el arte se reflejan mutuamente.

El ciclo cierra el viernes 25 de septiembre con ‘ELLA’, solo de danza de Luisa Hoyos Botero. La obra interroga las múltiples formas de ser mujer enfrentando sus propios deseos y posibilidades de transformación. Desde un sueño inmovilizador, la coreografía se convierte en un estudio sobre la fragilidad, la sensualidad y la búsqueda de libertad. En este ejercicio, el cuerpo asume el papel de pensamiento, decisión y estado, integrando vulnerabilidad y valentía en un proceso hacia la autenticidad.

Estas funciones, organizadas y comunicadas por la Alcaldía de Bogotá y el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, abren un espacio vital para la creación contemporánea, interpelando al espectador con cuestiones universales sobre el cuerpo y el sentido de habitar el mundo.

¿Cuándo empiezan las funciones de teatro y danza en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán en septiembre de 2026?

La temporada inicia el viernes 11 de septiembre de 2026 a las 7:00 p. m. en la Sala Gaitán, con funciones programadas los tres viernes siguientes del mes, según informaciones oficiales de la Alcaldía de Bogotá y la agenda del Teatro Jorge Eliécer Gaitán.

¿Qué tipo de obras se presentan en la temporada Teatro y Danza de Sala Gaitán?

La temporada reúne tres propuestas contemporáneas: una de danza inspirada en la migración y el desarraigo, una teatral basada en la vida de Tennessee Williams y un solo de danza que explora la feminidad, la fragilidad y la búsqueda de libertad, todo bajo la organización del Teatro Jorge Eliécer Gaitán y la Alcaldía de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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