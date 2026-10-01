Por: Portal Bogotá

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El Centro Felicidad (CEFE) Chapinero se prepara para recibir una puesta en escena muy especial: ‘Sueños de ceniza’, una obra de teatro musical centrada en la memoria del 13 de noviembre de 1985 en Armero. Esta fecha está marcada en la historia por la tragedia que vivió la población. En este contexto, la pieza narra la experiencia de las hermanas Toro López, quienes deben unirse y fortalecerse tras la partida de sus padres, enfrentando la amenaza de un tío que busca apropiarse de la casa que simboliza su unión familiar. Los argumentos dramáticos giran en torno a cómo las hermanas, en medio de la ausencia paterna, sacrifican sus deseos y proyectos personales por cuidar ese hogar que representa el último lazo con su pasado.

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‘Sueños de ceniza’ trasciende el relato personal de las protagonistas para tocar la resiliencia y la valentía en circunstancias de pérdida y adversidad. Según lo compartido por la programación oficial del evento en la página de la Alcaldía de Bogotá, esta historia evoca la protección espiritual y el misterio a través de la figura de una deidad que alerta a las hermanas sobre un acontecimiento que transformará sus vidas. De acuerdo con la misma fuente, el relato explora hasta dónde pueden llegar las protagonistas para defender lo que consideran suyo y qué precio están dispuestas a pagar por ello.

La invitación es para el sábado 3 de octubre de 2026 a las 6:30 p.m. en el teatro urbano del CEFE Chapinero (calle 82 #10-69). La obra será presentada por estudiantes de teatro musical de la Universidad del Rosario y del proyecto MISI - Facultad de Creación, instituciones reconocidas por su apuesta por la formación artística. La entrada es gratuita, permitiendo que toda la comunidad disfrute del evento hasta completar el aforo disponible. Esta iniciativa hace parte de la programación de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, que propone actividades culturales para familias y habitantes de la ciudad, promoviendo la reflexión y la participación en torno a hechos significativos de la historia nacional, de acuerdo con la comunicación oficial del centro cultural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué trata la obra ‘Sueños de ceniza’ que se presentará en el CEFE Chapinero?

La obra ‘Sueños de ceniza’, interpretada por estudiantes de teatro musical, narra la historia de las hermanas Toro López en Armero, quienes luchan por proteger su casa tras la partida de sus padres y frente a la amenaza de un tío. El argumento explora la fortaleza, sacrificio y resiliencia de las jóvenes, enmarcando sus decisiones dentro de las advertencias de una deidad y el peso de un inminente suceso que cambiará sus vidas, de acuerdo con la información de la Alcaldía de Bogotá.

¿Cuándo y dónde es la función gratuita de ‘Sueños de ceniza’ en Bogotá?

La función de ‘Sueños de ceniza’ está programada para el sábado 3 de octubre de 2026 a las 6:30 p.m., en el Teatro Urbano del Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, ubicado en la calle 82 #10-69. La entrada es gratuita hasta que se llene el aforo, según la invitación oficial de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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