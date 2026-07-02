El Ministerio de Asuntos Exteriores británico actualizó sus recomendaciones de viaje para México antes del partido entre Inglaterra y el seleccionado mexicano por el Mundial 2026.

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(Vea también: Mueren cuatro personas en Ciudad de México durante celebraciones por triunfo de México en el Mundial 2026)

A pocos días del partido entre Inglaterra y México en el Estadio Ciudad de México, el Gobierno británico recordó a sus ciudadanos las recomendaciones de viaje vigentes para territorio mexicano y pidió evitar desplazamientos a varias zonas del país, salvo que sean estrictamente necesarios.

La advertencia fue emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo (FCDO), que además señaló que viajar en contra de estas recomendaciones podría afectar la cobertura del seguro de viaje.

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Según el FCDO, existen estados y municipios donde desaconseja todos los viajes que no sean esenciales debido a las condiciones de seguridad.

Entre las entidades incluidas en la recomendación aparecen Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Colima, Guerrero y Chiapas, aunque en varios casos se mantienen excepciones para determinadas ciudades, carreteras o rutas específicas.

Por ejemplo, en Sinaloa la advertencia excluye a Los Mochis y Mazatlán, además de algunos corredores viales y ferroviarios. En Baja California, también contempla excepciones para el tránsito por el aeropuerto de Tijuana y determinadas vías de comunicación.

La advertencia coincide con el Mundial 2026

La actualización cobra relevancia en medio del Mundial 2026, ya que Inglaterra enfrentará a México en el Estadio Ciudad de México.

El Ministerio de Asuntos Exteriores británico recordó que sus recomendaciones están dirigidas a los ciudadanos del Reino Unido que tengan previsto viajar al país y reiteró que quienes se desplacen en contra de esos avisos podrían ver invalidado su seguro de viaje.

La entidad también precisó que las restricciones no aplican de manera general a todo el territorio mexicano, sino únicamente a las zonas específicas detalladas en sus recomendaciones oficiales.

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