Bravo puso bajo la lupa un contrato de la Superintendencia Nacional de Salud para el arrendamiento de una bodega destinada al almacenamiento del archivo institucional. Según el cabildante, el valor pactado supera ampliamente el precio de otra bodega ubicada en el mismo parque empresarial, por lo que pidió explicaciones sobre la forma en que se determinó el canon mensual.

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El caso fue publicado por el concejal en sus redes sociales, donde compartió apartes de los documentos del proceso contractual y comparó el negocio con una oferta inmobiliaria disponible en el mismo complejo empresarial.

¿Qué dice el contrato cuestionado de Supersalud?

De acuerdo con los documentos divulgados por el concejal, la Superintendencia Nacional de Salud celebró un contrato de contratación directa para el arrendamiento de una bodega destinada al almacenamiento y custodia del archivo institucional.

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El contrato tiene un valor total de 501.729.395 pesos, IVA incluido, y contempla el uso del inmueble entre el 1 de julio y el 15 de diciembre de 2026.

De hecho, el concejal señala: “Daniel Quintero contrató con DOCUMENTOS INTELIGENTES S.A.S. el arrendamiento de una bodega por $501.729.395, durante apenas cinco meses y quince días”.

La propuesta económica establece un canon mensual de 76.658.426 milones, antes de IVA, para una bodega de 918 metros cuadrados, ubicada en el Parque Empresarial Puerta del Sol, en la localidad de Engativá, en Bogotá.

En las especificaciones técnicas se señala que el inmueble cuenta con capacidad para almacenar al menos 60.000 cajas de archivo y dispone de adecuaciones acordes con las normas del Archivo General de la Nación, además de sistemas de seguridad, detección y extinción de incendios, control de acceso y otras características para la conservación documental.

¿Por qué el concejal cuestionó el valor del arrendamiento?

La crítica de Bravo parte de la comparación con otra bodega anunciada en el mismo Parque Empresarial Puerta del Sol.

Según el concejal, ese inmueble tiene un área de 1.224 metros cuadrados y un canon mensual de $50 millones, cifra inferior al valor pactado por la Superintendencia para una bodega de menor tamaño.

Con base en esa comparación, Bravo aseguró que la entidad estaría pagando cerca de 53 % más por una bodega con 306 metros cuadrados menos, por lo que pidió conocer la justificación técnica del negocio.

“La diferencia exige explicaciones, soportes técnicos y transparencia. La plata de la salud no puede convertirse en caja menor para negocios inflados”, manifestó el concejal en su publicación.

¿Qué aspectos despiertan dudas sobre el contrato de la Supersalud?

Aunque la propuesta contractual menciona que el servicio incluye adecuaciones para archivo, sistemas de videovigilancia, estanterías y otros elementos especializados, el documento divulgado no discrimina cuánto corresponde al arrendamiento del inmueble y cuánto a cada uno de esos componentes adicionales.

Esa ausencia de un desglose detallado es uno de los puntos señalados por Bravo, quien considera que la diferencia frente a otras ofertas del mismo parque empresarial debe ser explicada por la entidad.

Hasta el momento, la documentación conocida muestra que el contrato contempla características específicas para la conservación de archivos institucionales; sin embargo, el concejal sostiene que es necesario conocer los estudios técnicos y de mercado que respaldaron el valor finalmente contratado.

La Superintendencia Nacional de Salud no se había pronunciado públicamente sobre los cuestionamientos hechos por el cabildante al momento de la publicación de esta nota.

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