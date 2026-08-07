Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Ministerio de Defensa emitió un comunicado aclarando las recientes controversias sobre el sistema antidrones adquirido para la región del Catatumbo, en respuesta tanto a las publicaciones en diferentes medios como a los pronunciamientos del Ejército Nacional. La entidad aseguró que los equipos entregados cumplen con las especificaciones estipuladas en el contrato y que la ejecución del mismo avanza según lo planeado, sin que se hayan reportado inconvenientes significativos, de acuerdo con su posición oficial.

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Pedro Sánchez, actual ministro de Defensa, puntualizó en entrevista con Red+ que la percepción de un supuesto fracaso en el sistema representa "una desinformación". Sánchez fue enfático al señalar: "no existe en el mundo un único sistema que sea capaz de inhibir el 100 % de los drones". Además, comparó la situación con la de los antivirus informáticos, explicando que así como las amenazas cibernéticas evolucionan y exigen actualizaciones, lo mismo ocurre con los sistemas antidrones, cuya tecnología debe ir adaptándose constantemente ante nuevos desarrollos en estos aparatos.

Según la corporación responsable del proyecto, adscrita al Ministerio de Defensa, el proceso contractual continúa avanzando. En su cuenta de LinkedIn informó que el 100 % de los equipos ya está en territorio colombiano y que la instalación de más del 95 % de los sistemas ha sido completada. La meta oficial es finalizar todo el despliegue para agosto de 2026. La entidad también afirmó que los sistemas han sido ensayados en ambientes operacionales complejos, incluyendo el conflicto entre Ucrania y Rusia, y en dichos escenarios mostraron, según la corporación, elevados niveles de eficacia y confiabilidad.

Respecto a los controles de calidad, la corporación comunicó que las pruebas técnicas fueron supervisadas conjuntamente por el gerente del proyecto, designado por el Ejército Nacional, y el equipo supervisor contratado. Las verificaciones se realizaron en ambientes controlados y con mediciones especializadas. Asimismo, se destacó que el pago solo se realizará una vez completada la instalación, asegurando así la protección de los recursos estatales: sin entrega total, no hay desembolso.

En lo técnico, la corporación recalcó que ningún sistema antidrones en el mundo puede, por sí solo, neutralizar todas las amenazas de aeronaves no tripuladas. Aseguró que la defensa realmente eficaz requiere múltiples capas de protección, combinando inhibición electrónica, soluciones cinéticas, técnicas de disrupción y 'spoofing'. Esto se debe a la diversidad de tecnologías que emplean los drones, los cuales pueden operar por radiofrecuencia, fibra óptica o incluso de manera autónoma. Bajo esta premisa, el sistema adquirido representa solo una parte dentro de un entramado mayor que necesita integrarse y adaptarse progresivamente.

El contrato celebrado en 2025 incluyó la compra de 19 sistemas—tres fijos y 16 semifijos—por cerca de $80.000 millones, con entrega prevista inicialmente para diciembre del mismo año y luego extendida hasta febrero de 2026. El contexto de urgencia responde a los reiterados ataques con drones explosivos, que han afectado tanto a civiles como a militares. Sin embargo, hasta el momento no hay un informe claro sobre el estado del contrato, en parte por el faltante de empalme entre el anterior y el actual Gobierno. Por ahora, la corporación sostiene sus cifras y compromisos, mientras el país espera un balance oficial verificable.

¿Cómo funciona el sistema antidrones instalado en el Catatumbo?

El sistema antidrones instalado está compuesto por varias capas de defensa, que incluyen inhibición electrónica, neutralización cinética, técnicas de disrupción y 'spoofing'. Según el Ministerio de Defensa, estos sistemas trabajan conjuntamente para enfrentar la variedad de drones, aunque ningún sistema individual puede garantizar la neutralización completa de todas las amenazas debido a la rápida evolución tecnológica de estos aparatos.

¿Por qué los sistemas antidrones no pueden neutralizar el 100 % de los drones?

De acuerdo con la versión oficial, no existe un sistema antidrones capaz de neutralizar todas las amenazas porque los drones actuales pueden operar utilizando distintas tecnologías: radiofrecuencia, fibra óptica e incluso de manera autónoma, sin señales interceptables. Esto implica que la defensa requiere la integración de varias herramientas y actualizaciones constantes para responder eficazmente a los avances en los sistemas de drones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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