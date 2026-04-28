La expectativa por el regreso de Karol G a los escenarios colombianos sigue creciendo y este martes se conocieron (por fin) los precios oficiales de las boletas para su concierto en el Estadio El Campín, programado para el próximo 4 de diciembre.

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La artista paisa volverá a presentarse en la capital del país como parte de su nueva gira internacional, una de las más esperadas del año en América Latina. Tras el éxito global de sus últimos ‘tours’, la cantante ha consolidado un espectáculo de gran formato que combina música, escenografía de alto nivel y una conexión directa con su público.

De acuerdo con la información oficial, las entradas tendrán un amplio rango de precios dependiendo de la ubicación dentro del estadio y la experiencia que busquen los asistentes. Estos son los valores confirmados (del más barato al más costoso):

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Norte alta: 300.000 pesos + 64.000 pesos de servicio= 364.000 pesos.

Oriental alta familiar: 500.000 + 99.000 = 599.000.

Occidental alta: 500.000 + 99.000 = 599.000.

Preferencial: 500.000 + 99.000 = 599.000.

Oriental baja: 600.000 + 117.000 = 717.000.

Occidental baja: 600.000 + 117.000 = 717.000.

Occidental alta VIP: 700.000 + 135.000 = 835.000.

VIP occidental: 900.000 + 171.000 = 1’071.000.

VIP oriental: 900.000 + 171.000 = 1’071.000.

200 copas oriental: 1’500.000 + 278.000 = 1’778.000.

200 copas occidental: 1’500.000 + 278.000 = 1’778.000.

Palcos VIP oriental: 22’000.000 + 3’500.000 = 25’500.000.

Palcos VIP occidental: 22’000.000 + 3’500.000 = 25’500.000.

Precios oficiales y mapa de localidades para Karol G en Bogotá 🧡🇨🇴 pic.twitter.com/QnTkxk9g43 — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) April 28, 2026

Los precios incluyen el costo del servicio y evidencian una oferta variada, que va desde opciones más accesibles en tribunas altas hasta experiencias premium como los palcos VIP, pensados para grupos.

¿Fechas de venta de las boletas a Karol G?

La venta de entradas se hará en dos etapas. Primero habrá una preventa exclusiva para clientes de una entidad bancaria, que comenzará el 29 de abril. Posteriormente, el 30 de abril se habilitará la venta general para todo el público.

Se espera una alta demanda, teniendo en cuenta que cada presentación de Karol G suele agotar localidades en cuestión de horas, especialmente en ciudades como Bogotá, donde cuenta con una base de seguidores muy sólida.

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Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.