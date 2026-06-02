Especialistas en salud encendieron las alarmas por una tendencia que viene creciendo entre adolescentes y jóvenes adultos: el consumo de potenciadores sexuales sin indicación médica.

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Según explicó Noticias Caracol, muchos jóvenes están utilizando estos medicamentos sin necesitarlos y, en algunos casos, mezclándolos con alcohol, bebidas energizantes e incluso sustancias ilícitas.

La situación preocupa aún más porque varios de estos productos son adquiridos a través de internet o en canales donde no existen garantías sobre su procedencia ni sobre los ingredientes que contienen.

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Cada vez más jóvenes han estado expuestos a potenciadores

De acuerdo con el medio, investigaciones realizadas en países como Argentina y Brasil muestran que entre el 6 % y el 25 % de adolescentes y universitarios han estado expuestos al consumo no indicado de potenciadores.

Entre las razones identificadas aparecen la inseguridad frente al desempeño, la presión social, el deseo de mantener encuentros prolongados y la intención de contrarrestar los efectos del alcohol.

Caracon también señaló que existe una tendencia entre algunos jóvenes a normalizar prácticas extremas, lo que ha contribuido a aumentar el consumo de este tipo de productos.

Consecuencias de consumir potenciadores sin prescripción médica

Los expertos citados por ese medio advirtieron que estos medicamentos tienen indicaciones médicas específicas y que utilizarlos sin supervisión profesional puede traer consecuencias importantes.

Entre los efectos adversos mencionados aparecen caídas bruscas de la presión arterial, dolores de cabeza intensos, alteraciones visuales, problemas gastrointestinales y arritmias cardíacas.

Asimismo, los especialistas alertaron sobre el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares graves, como infartos, trombosis o accidentes cerebrovasculares, especialmente cuando los productos son combinados con alcohol u otras sustancias.

Advierten sobre daño permanente e incluso dependencia psicológica

Una de las complicaciones que más preocupa a los médicos es el priapismo, una erección prolongada y dolorosa que constituye una urgencia médica.

Si no se atiende oportunamente, esta condición puede provocar daños permanentes en los tejidos y vasos sanguíneos del pene, afectando de manera irreversible la función sexual.

Además de los riesgos físicos, los especialistas explicaron que algunas personas desarrollan dependencia psicológica, al convencerse de que no pueden tener un buen desempeño sin recurrir a estos productos.

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