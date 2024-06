Jhonny Rivera se ha vuelto uno de los hombres más comentados en redes sociales no por su música sino por la relación con la cantante Jenny López, con quien se lleva cerca de 30 años de diferencia.

A Rivera también le han preguntado si está de acuerdo con la diferencia de edad entre él y su novia, y si ella se pone celosa cuando otras mujeres se le acercan.

“Ustedes no me van a creer pero yo no me he tomado nunca esas pastillitas que dicen por ahí. En algún momento tendré que tomarla, eso no tiene nada de malo. La medicina existe y ese es un recurso. Pero hay personas más jovenes que yo, que las cargan ahí en la billetera”, contó Rivera.