Por medio de sus redes sociales, Jhonny Rivera siempre muestra los aspectos más destacados de su vida personal y profesional, y en este caso habló de un caso particular que lo sorprendió por el atrevimiento de algunos de sus seguidores.

Cuando iba camino al aeropuerto, después de salir de un concierto del municipio de Castilla La Nueva, Meta, fue cerrado en plena carretera por tres fanáticos que no quisieron darle paso hasta que se tomaran una foto.

El conductor del bus en el que iba el cantante les explicó que tenían prisa de llegar al aeropuerto, pero ellos se negaron a moverse hasta que Rivera no cumpliera con la solicitud.

Ante, la urgencia y las condiciones que le impusieron las dos personas, el artista tomó la decisión de atenderlos para agilizar todo; sin embargo, en una historia de Instagram contó que fue un acto incómodo.

“Me vestí y había un carro atravesado… Ellos en una actitud terrible, que no me dejaban pasar hasta que no me tomara las fotos. Ahí perdí como 20 minutos, me hicieron pasar las odiseas que no se imaginan”, contó Rivera.

La molestia para el artista fue inevitable, ya que debía tomar un vuelo para cumplir un compromiso que tenía con el influenciador ‘La Liendra’ en la ciudad de Medellín para jugar un partido de fútbol el pasado lunes tres de junio.

Esta fue parte de su presentación, antes del impasse que vivió en carretera:

Sin embargo, no toda la experiencia fue mala y agradeció a sus fanáticos por la acogida que recibió en el departamento del Meta en la celebración del Día del Campesino.

