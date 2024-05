En lugar de eludir la pregunta, el cantante de música popular Jhonny Rivera optó por abordarla directamente para disipar cualquier duda. Comentó que le sorprende cómo cada vez que abre la sección de preguntas, la gente sigue cuestionando su orientación, incluso después de aclarar su relación con Jenny López.

(Vea también: Jhonny Rivera aclaró si piensa tener hijos con Jenny López, su joven novia)

Jhonny Rivera responde cuestionamiento sobre su orientación

Una usuaria le escribió a la cuenta de Instagram del cantante:

“Jhonny, yo creo que usted es gay y Jenny es solo una fachada”.

Rivera reafirmó su postura con firmeza, afirmando que no tiene nada que ocultar y que, si fuera gay, lo declararía sin problema alguno, pues no ve nada de malo en ello. Con esta declaración, buscó despejar las especulaciones y dejar claro que, aunque respeta todas las orientaciones, él mismo no se identifica como homosexual.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por En la movida🔍👀 (@enlamovidacol)

La reacción de Rivera reflejó su actitud abierta y sincera hacia sus seguidores, manteniendo siempre una comunicación transparente y abierta.

A lo largo de su carrera, ha demostrado ser un artista cercano a su público, utilizando sus redes sociales no solo para promocionar su música, sino también para compartir aspectos de su vida personal y profesional.

Lee También

La relación de Jhonny Rivera con Jenny López ha sido objeto de atención mediática y de sus seguidores debido a su diferencia de edad, aunque ha contribuido a despejar algunos rumores, sigue enfrentando preguntas sobre su vida privada. Sin embargo, el cantante maneja estas situaciones con madurez y apertura, reafirmando su autenticidad y su compromiso de ser genuino ante su audiencia.

En otras ocasiones, Rivera ha dejado en claro que estos rumores son completamente infundados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por JENNY LOPEZ (@jennylopez_oficial)

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.