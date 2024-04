Una de las parejas más comentadas en Colombia es la formada por el cantante Jhonny Rivera y Jenny López. El anuncio de su relación sorprendió a muchos, ya que fue el hombre el que reveló que está saliendo con su corista, quien es 30 años menor que él.

(Vea también: Jhonny Rivera aclaró si piensa tener hijos con Jenny López, su joven novia)

La considerable diferencia de edad ha provocado duras críticas hacia la pareja. Sin embargo, Jhonny Rivera y López parecen estar muy enamorados y no pierden la oportunidad de compartir públicamente sus momentos románticos.

Recientemente, fue López quien captó la atención al hablar sobre sus sentimientos respecto a otras mujeres que intentan acercarse a Rivera. ¿Es ella muy celosa? Según la intérprete de música popular, no le molesta en absoluto que otras mujeres se acerquen a Rivera-

“Jhonny tiene muchas seguidoras que siguen su música o que lo aman por el ser humano que es o que es el amor platónico. La verdad, me parece muy bonito que haya generado tanta admiración. No me molesta, hace parte de su vida, de su día a día”.