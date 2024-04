A la cantante le gusta interactuar bastante con sus fanáticos a través de la caja de preguntas de Instagram, a pesar de que casi todas apuntan a su relación y del montón de críticas que ha recibido.

Recientemente, por este medio le preguntaron: “¿por qué estás con alguien mayor que tú?”. Aunque ella pudo omitirla y contestar otra, aseguró que está con el intérprete de ‘El dolor de una partida’ “porque así lo ha querido Dios”.

“Estoy con alguien que entiende mi proyecto de vida, me ama, me respeta, me apoya y me enseña todos los días a ser una mejor persona”.