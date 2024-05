Jhonny Rivera suele ser un personaje que ocasiona algunos comentarios o reacciones, ya sea por sus canciones, sus declaraciones en redes sociales o su vida personal.

Una de las mayores controversias ha girado alrededor de su relación con la cantante Jenny López, que es 29 años menor que él. Y ahora, por medio de su Instagram, respondió a una crítica que le hicieron, “¿Jhonny, no se aburre de andar con el chicle?”.

El pereirano aclaró que, si para él fuera una molestia, simplemente dejaría de invitarla a sus eventos, pues le gusta contar con su compañía y apoyo en sus distintas giras y entrevistas.

“Si me aburriera, sencillamente no andaría con el chicle. Pero, al contrario, me encanta, porque la amo y disfruto de su compañía. Estoy en todo mi derecho”, afirmó el artista.

Esta fue la respuesta que dio el intérprete de “Soy soltero”:

Sin embargo, la pareja se ha mostrado consolidada e incluso tienen algunos proyectos musicales juntos como la canción “Culpables”, que fue lanzada en enero de este año y es una alusión a su noviazgo y a la manera en la que han afrontado las críticas.

¿Quién es Jenny López, novia de Jhonny Rivera?

Es una cantante caucana de 21 años, que perteneció al coro de Rivera y que ahora se ha empezado a abrir camino en el género popular, con el apoyo incondicional de este.

Cuando López cumplió 20 años, Jhonny decidió confesarle su amor y ella no le fue indiferente, así que decidieron iniciar la relación.

