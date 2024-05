Jhonny Rivera, reconocido por su exitosa trayectoria en la música popular, aprovechó uno de los escándalos más sonados en la televisión por cuenta de ‘La casa de los famosos’.

Se trata de la infidelidad que protagonizó Nataly Umaña con el DJ Miguel Melfi durante su estadía en el ‘reality’, y que trajo como consecuencia que Alejandro Estrada, esposo de la actriz, terminara la relación de más de 12 años en plena transmisión del programa.

El hecho causó tanto escándalo, que muchos de los seguidores de Estrada aplaudieron su decisión de no continuar con el noviazgo.

“Sentí que te merecías un excelente hombre. Gracias por todo, te amo y sé feliz. Ojalá esto que está sucediendo, cumpla con todas tus benditas expectativas y te enseñe lo que tú valoras en la vida. Hasta siempre, hasta nunca”, fueron las palabras con las que el actor le puso fin al bochornoso suceso.

Este el momento de la ruptura:

Alejandro Estrada y su opinión sobre la canción de Jhonny Rivera

El cantante contó que tiene la canción completamente lista, pero está esperando a que el programa termine para lanzarla.

También aclaró que por respeto le pidió la aprobación a Alejandro Estrada al tratarse de un tema tan personal y que podría levantar roncha en las personas involucradas.

“Fueron tan sabias, tan bonitas, me pareció que eso fue espectacular. Cuando madrugo, me levanté con esas palabras y de una vez empecé a escribir. Se la mostré a mi familia y me dijeron que muy hermosa canción. Sin embargo, tuve una conversación con Alejandro y que era hermosa y que tenía luz verde”, afirmó el artista en el programa ‘Buen día Colombia’, de RCN.

Acá, el video con la revelación de Rivera:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Buen Día Colombia (@buendiacolombia)

