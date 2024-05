Cristina Hurtado señaló con humor una peculiaridad que le sucedió con su atuendo: una varilla interna que se extendía desde la parte baja del busto hasta una de sus piernas, impidiéndole sentarse debido al diseño y confección del vestido.

(Vea también: Cristina Hurtado y Carla Giraldo destaparon la olla: así es la relación detrás de cámaras)

A pesar de la incomodidad, Hurtado mantuvo su buen humor, explicando que la rigidez del vestido le causaba molestias en la cintura, incluso después de una larga sesión de grabación. En el vídeo, también compartió un momento divertido con el diseñador del vestido, bromeando sobre la situación. Las redes sociales reaccionaron rápidamente al vídeo.

“Les voy a contar una historia de este vestido. Como les parece que este vestido tiene una varilla de aquí (la axila) hasta aquí (arriba de la rodilla). Entonces no me puedo sentar, ya me duele la cintura. Seis y media más o menos vinimos a pregrabar unas cosistas ahí de menciones comerciales y desde entonces no me siento”.