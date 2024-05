Marlon fue expulsado del programa ‘Desafío’ por infringir una de sus reglas al introducir comida en su maletín y ocultarla en uno de sus cajones. Como consecuencia de este acto, los jueces tomaron la decisión de eliminarlo del programa.

Ante esta sorpresiva decisión, el exparticipante contó a ‘Día a día‘ por qué no se despidió de Luisa, con quien comenzó una relación más cercana en el programa.

“Yo le dije a Andrea: ¿me puedo despedir? Porque vi a Luisa destrozada. Me dijeron: ‘No, debes irte’ de inmediato. Eso me dolió que el programa no me permitiera despedirme de ella”, explicó Marlon.