Un nuevo eliminado del ‘Desafío’ se conoció este viernes 24 de mayo, luego de que Marlon, de Beta, rompiera una de las reglas del programa al guardar comida luego de que su equipo hubiera perdido la prueba de sentencia y hambre.

La sorpresa para los demás participantes llegó por parte de Andrea Serna, quien reunió a parte de los equipos y les contó la situación.

—¿Tiene dueño esta barra de proteína?— preguntó la presentadora.

—Sí, ‘Andre’, mía— Marlon, de Beta, contestó rápidamente.

—¿Eres consciente, Marlon, que ustedes solo tenían embutidos con ese segundo lugar que consiguieron en la prueba de sentencia y hambre?— preguntó Serna.

¿Qué le dijo Andrea Serna a Marlon?

Marlon explicó que la barra correspondía a la comida que se habían ganado en el ciclo anterior y dejó claro, según él, que no la quería ocultar. Sin embargo, para la producción ocurrió lo contrario y Andrea Serna le dejó las cosas claras.

“Cuando no tienen acceso a la despensa, no pueden guardar comida. Quedo grabado cómo Marlon saca la barra de cereal de su maletín y la esconde en la mesa de noche […]. Desafiantes, cuando un equipo pierde la comida, no tiene que haber comida guardada en ningún lugar. Es una infracción grave y una falta grave en las reglas del ‘Desafío’”, argumentó Andrea Serna.

Ante el asombro de lo que estaba ocurriendo, incluso hubo participantes que le expresaron su apoyo a Marlon —que se defendió en todo momento—, Andrea Serna anunció lo que nadie se esperaba: la expulsión.

“Es jugarle sucio a los otros equipos porque al final muchos pasan por esos momentos de no tener qué comer. Acá no estamos juzgando intenciones, sino hechos. Eso es una violación a una regla del ‘Desafío’ y es una falta grave. Las reglas del Desafío no son negociables… Marlon, estás expulsado de este ‘Desafío’”, concluyó la presentadora.