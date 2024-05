Francisco fue designado como el participante eliminado del séptimo ciclo del ‘Desafío‘ 2024 después de un enfrentamiento intenso en el ‘Box’ negro, donde puso a prueba sus habilidades contra ‘Santi’, Kevyn y ‘Hércules’.

(Vea también: Alpha, del ‘Desafío’, se arrepintió de sus decisiones y ahora Omega está tomando venganza)

Durante el capítulo de este miércoles, el joven oriundo de Cúcuta, Norte de Santander, atrajo la atención al demostrar una ventaja considerable sobre ‘Santi’. Sin embargo, en el momento decisivo para determinar quién se quedaría con el tercer puesto en el último obstáculo, el competidor no logró mantenerse en la competencia y se convirtió en el más reciente eliminado.

El exparticipante del ‘Desafío’ que quiere lanzarse a la alcaldía de Cúcuta

En entrevista en ‘Día a día‘, de Caracol Televisión, el excompetidor indicó los sueños y planes que quiere hacer luego de su salida del ‘reality’.

“Tengo varios proyectos, quiero lanzarme a la alcaldía de Cúcuta con el favor de Dios para las próximas elecciones, porque he tenido la oportunidad de trabajar en varios proyectos y he visto las problemáticas de la ciudad siendo operario de aseo las veo muy frecuente“.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dickson (@carolinadickson17)

Luego, comentó: “Conozco las calles, las carreteras, tengo el sentido de pertenencia con la problemáticas de mi ciudad y tengo iniciativa yo creo que me iría muy bien como alcalde”.

Lee También

En cuanto el tema de convivencia que vivió en el equipo Alpha, el competidor indicó: “Me tocaba tener paciencia, calma, tolerar a los participantes“.

“Dickson es la persona con la que menos me la llevé en el ‘Desafío’, el consejo que le daría es que no hablara tanto, primero antes de hablar hay que pensar, porque vi cosas que no me gustaron, por ejemplo le dio lastima conmigo cuando ‘Santi’ ganó un premio de mercado libre y yo no“, dijo Francisco.