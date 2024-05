El ‘Desafío‘ sigue siendo el programa más visto en las noches del canal Caracol, su ‘rating’ en esta última semana se disparó y los televidentes no se pierden cada paso que dan los participantes.

(Vea también: ‘Aleja’, ganadora del ‘Desafío’, dijo qué pasó con ‘Sensei’: “No lo quiero volver a ver”)

Tras la eliminación de ‘Anamar’ de Omega, los aires de paz en el equipo se acabaron cuando hubo una reclamación de ‘Alejo’ y Gaspar a los nuevos participantes que ingresaron al equipo, puesto que ellos les prestaron dinero para que el equipo no fuera a playa baja.

Gaspar contó: “Ganamos 20 millones de pesos, qué planteamos con ‘Alejo’ y yo, que cada uno de los que no éramos del equipo Omega den un millón de pesos cada uno para reponer el dinero”.

Ante la declaración de Gaspar, Renzo se defendió diciendo: “Y, ¿por qué no lo dijeron antes? Es como si les devolviéramos el dinero que nos dieron de corazón”.

Alejandro dijo: “Parce, yo di $ 18 millones de pesos y espero que de corazón esa inversión se devuelva”.

Gaspar comentó: “Pues me parece justo porque nosotros pagamos y obviamente, ustedes no tenían plata y no nos íbamos a ir a playa baja, pues ahora que estamos ganando pues queremos que nos repongan el dinero un poco”.

Lee También

Renzo subió los ánimos alegando: “A mi me nace, pero que ustedes me digan a mí que es justo, ¿por qué es justo hacerlo? ”

Luego, Alejandro le dijo a Renzo: “Si le nace de corazón, darnos de un millón de pesos, no lo vamos a imponer”.

Finalmente, accedieron a darle dos millones de Alejandro y otros dos millones de Gaspar para reponer el dinero mientras se calman los ánimos.

Renzo no quedó contentó y contestó: “A nosotros por qué nos tiene que imponer una ley una culicagada de 21 años y ese voz de mando, no me gusta”.