Tras los eventos del último episodio, la presentadora Andrea Serna dejó boquiabiertos a los participantes con una noticia impactante. Al parecer, esta noche se puso un severo castigo a Marlon por infringir las reglas del ‘reality’

“Al inspeccionar una de las residencias, descubrí algo que constituye una violación grave de las reglas del ‘Desafío‘. Es un acto de juego sucio hacia los otros equipos. Aquí las reglas no son flexibles; lo que un participante hace repercute en todo el equipo”, expresó Serna.

Marlon es el expulsado del ‘Desafío’ 2024

Ante este tema, la presentadora entró a la casa ‘Beta’ y empezó a buscar algo en el dormitorio de los concursantes.

La conductora indicó: “Encontré algo en la casa Beta, acompáñenme por favor estoy en búsqueda de esto”, dijo Serna mientras sacaba lo que sería una granola de una mesa de noche.

Los participantes se reunieron en la sala de la casa mientras Serna les indicó: “Hoy apareció esta barra de granola y es una falta grave en el ‘Desafío’. Cuando no tiene acceso a la despensa no pueden guardar nada y está grabado, tomaste una barra de granola de tu maletín y lo pones en el cajón”.

“Yo no guardé la barra, yo la encontré, no la metí, la guardé en la mesa de noche“, dijo Marlon.

Luego, comentó: “Hice la oración y la encontré ahí pero yo no la guardé en el maletín, cuando la encontré y la puse en el cajón y luego anuncié a producción”

Carolina comentó: “Guardamos una granola en días anteriores porque no nos la comimos de inmediato”.

Serna indicó: “Tener comida en casa es una infracción grave al reglamento del ‘Desafío’. No estamos juzgando intensiones sino hechos”.

Santi, también comentó el hecho: “Es complejo, pero no ha tenido comida. Es duro que se juzgue por una acción por beneficiarse, yo creo que los competidores no son ingenuos, lo que está diciendo es honestidad y creo en la palabra de Marlon“.

‘Kratos’ tomó la palabra y comentó: “Sé el competidor que es Marlon, él no quiso esconderla y no creo que estuvieran pasando hambre, las condiciones no están dadas para saldar un juicio de valor contra Marlon”.

De repente Serna comentó: “Marlon estás expulsado del ‘Desafío’ y debes abandonar la ciudadela de inmediato”.

Marlon respondió sorprendido: “Relajados, mejores cosas vendrán, nos vemos afuera, muchachos”.

Serna indicó que el equipo Beta tendrá que recoger sus cosas e irse a playa baja.