Ilona regresa a la escena musical con su nuevo proyecto LP llamado ‘Relatos de calle’, una producción que promete llevar a los oyentes a un viaje emocional a través de las situaciones de la vida cotidiana.

La artista firmó con el sello discográfico del cantante samario, regresa con un estilo único entre géneros como el pop, rock y ritmos latinos.

En entrevista con Pulzo, la artista bogotana contó sobre su trabajo nuevo trabajo musical:

“Estoy contenta, motivada, entusiasta de mucha esperanza y de nuevo aliento, me siento agradecida de ser parte de este universo de Vives, porque en algún momento soñé ser parte de esto y es algo maravilloso, además, soy la primera mujer en firmar con este sello”.

Luego dijo: “Este proceso es un aire, es un aliento para los que creemos en la música narrativa desde el corazón y desde el rock, además de defender el rock de mi pueblo”.

La intérprete de ‘Buscando un final’ indicó a este medio: “No me he desaparecido, yo siempre he estado pero como artista independiente es difícil encontrar el foco para que la gente conozca tu trabajo, entonces he trabajado con un equipo y siempre hay gente que me ha apoyado”.

En cuanto a su nuevo proyecto musical, ‘Relatos de calle’, esto fue lo contó:

“‘Relatos de calle’ son canciones resilientes, vivenciales que están cargadas de vida, de esperanza, mas allá del positivismo tóxico. A veces uno tiene sus momentos difíciles y de esos momentos uno pone el amor para enfrentar esas adversidades”.

Dentro de su nuevo álbum musical existe una canción que se llama ‘Te amo’, la cual fue dedicada a su hija quien la acompañó unos pocos años antes de morir.

“Esta canción ya no es dolorosa cantarla, es un tema que sana y habla de la resiliencia y de la esperanza de volvernos a encontrar con esas almitas que ya se fueron a ese mundo, un lugar al cual nosotros pertenecernos y en algún momento nos encontraremos y le contaré muchas cosas”.

Al hablar de este tema, la artista reveló: “Esta canción se la hice a mi niña, fui madre adolescente y ella estuvo tres años conmigo y durante este tiempo experimenté el amor genuino y mas grande, el amor por tus hijos. Cuando se fue, yo no entendía, era un dolor muy estremecedor”.

Con el paso de los años, aprendió a mitigar ese dolor a través de la música. Al principio, cantar este tema le resultaba sumamente doloroso. No obstante, con el tiempo logró transmitir esperanza, invitando a la resiliencia y al amor por la vida, infundiendo un sentido de esperanza.

