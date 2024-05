El reconocido artista Carlos Vives, que estuvo hace poco en el ojo del huracán por la polémica canción de vallenato que le cantó a Gabriel García Márquez, recibió la noticia de que será galardonado.

Se trata del premio la Persona del Año 2024, que reconocerá su trayectoria de más de 30 años por su aporte a la música y a la cultura colombiana.

(Lea también: Carlos Vives, devastado por muerte de Ómar Geles: “Hasta que nos volvamos a encontrar”)

El reconocimiento lo otorgará la Academia Latina de la Grabación y destaca su promoción de la música latina y el apoyo a las nuevas generaciones de artistas.

El samario será homenajeado en Miami durante la semana del Latin Grammy 2024, en las que distintos artistas interpretarán sus más grandes éxitos.

“30 años de carrera, 18 veces ganador del Grammy Latino y dos veces ganador del Grammy, más de 10,000 millones de reproducciones en plataformas digitales y 20 millones de álbumes vendidos”, se lee en la descripción que hizo la Academia en sus redes sociales.

Acá, la publicación:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Latin Recording Academy (@latingrammys)

Por su parte, Carlos Vives respondió y expresó su felicidad por el premio: “Al principio pensé que me estaban mamando gallo. Después, cuando vi que era una realidad, me puse a llorar. Me emocioné mucho porque pasaron muchas por mi cabeza“.

Esta es la respuesta del artista en Instagram:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Latin Recording Academy (@latingrammys)

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.