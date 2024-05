Marlon, el reciente expulsado del ‘Desafío’, contó detalles de su expulsión del ‘reality’ en ‘Día a día’, por tener una granola de cereal en un maletín, y además en una parte del video se ve inhalando una sustancia.

“Quisiera aclarar los comentarios en redes que me están comparando con Diomedes porque yo abro mi camándula, ella tiene un olor en particular y yo siempre la huelo, la gente pensó que me metí alguna sustancia y por eso rendía en las pruebas, quería aclarar”, dijo Marlon.