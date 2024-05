Sebastián Martino, juez del ‘Desafío‘, se ha destacado por ser uno de los hombres que se ha desempeñado en la dirección de ‘realities’ y grandes formatos de Caracol Televisión.

Martino de profesión es abogado y hasta aspiraba ser juez en su natal argentina. Por otro lado, casi siempre cambia de ‘look’ cuando termina las grabaciones y de esa forma trata de “pasar desapercibido”.

Otro de los aspectos que son característicos del hombre es que siempre viste de negro y usa sus particulares lentes que no se los quita para nada.

En entrevista con ‘The Suso’s Show‘, el humorista le preguntó a Martino el por qué del uso de sus gafas y él le contestó:

“Es que tengo un problemita en la vista y por eso no me las quito. No, mentiras, es el personaje, siempre estoy con los lentes cuándo estoy de juez y si me los quito, nadie me reconoce”.