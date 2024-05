En la noche de este domingo 26 de mayo, Ornella Sierra se convirtió en la decimoséptima eliminada del ‘reality’ de convivencia al recibir la menor cantidad de votos con respecto a los demás nominados: Martha Isabel Bolaños, Miguel Melfi, Sebastián González, Julián Trujillo y Alfredo Redes.

(Vea también: Nataly Umaña se agarró con Melfi en ‘La casa de los famosos’ y lo tildó de “vieja chismosa”)

Las reacciones en redes no se hicieron esperar y una de las que se pronunció fue ‘La Segura’, exparticipante del programa, quien no se guardó nada para expresar su molestia.

Al escuchar que Ornella era la eliminada, la creadora de contenido aseguró que el resultado de las votaciones era dudoso.

“¿Qué sentido tiene si fue la que primero llegó el fin de semana pasado? ¿Ahora a son de qué es la eliminada? No lo sé Rick… o sí lo sabemos. Mi hombre está hervido y yo también”, comentó.

Acá, la reacción de ‘La Segura’ con lo que pasó en ‘La casa de los famosos’:

En medio del video que estaba grabando se alcanzó a escuchar de fondo una declaración del novio de ‘La Segura’, quien le propuso matrimonio a la ‘influenciadora’ mientras ella se encontraba en el ‘reality’.

—Lo que se ve no se pregunta— aseguró Ignacio Baladán.

—Ya, acaben esto ya. Ya sabemos quién va a ganar… que lo acaben. ¿Qué sentido tiene si Ornella entró antes que Karen y yo? Siento que perdí 3 meses de mi vida en un lugar, que me dejó personas que llevaré en mi corazón, pero como tal, toda esa mier… [hizo gestos de decepción] — agregó ‘La Segura’.

En su pronunciamiento, la creadora de contenido señaló que su apoyo incondicional va para Karen Sevillano, aunque fue irónica al preguntar si realmente podría ganar el programa.

“Me quiero ir a muerte para que los que ya no tienen que votar por mí voten por Karen. Este tipo de cosas a mí me enervan porque son ilógicas y demasiado evidentes y me quiero ir a muerte hasta el último día para que mi negra gane o cualquiera de mis ‘papillentes’. Pero… ¿Si será que la dejan ganar?”, se preguntó.