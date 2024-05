Nataly Umaña puso a ‘La casa de los famosos’ patas arriba con su llegada. En un principio los ‘papiyentes’ no estaban muy contentos con su llegada, pero con el tiempo, tanto Karen Sevillano como Melfi lograron encontrar esa amiga que se había ido hace varios meses del lugar.

A pesar de la actitud lejana por parte del panameño en un principio, han vuelto a tener una química especial, por lo que han hablado y han pasado tiempo juntos.

Algunos televidentes creyeron que volverían a tener un pequeño amorío durante los cinco días que ella estaría allí, pero no.

Umaña aprovechó su tiempo en el confesionario para ser clara con la situación y aseguró que no podía ignorarlo por una sola razón: le cae bien y hace parte de su grupo.

Además, confirmó que su matrimonio no se acabó por Melfi, sino que ese proceso venía desde hace años.

“A mí siempre me ha gustado la soledad, pero eso hace parte de un proceso raro porque ya llevábamos (con Alejandro) muchos años así. Yo puedo viajar sola, yo me disfruto una película sola, voy a cine sola, pero en este momento no porque no es sano, tengo que estar con amigas, compartiendo y viviendo“, afirmó la actriz.

Por otro lado, Miguel Melfi aseguró que a pesar de que le sigue pareciendo una mujer muy bonita físicamente, en la actualidad solo le puede ofrecer una amistad y espera que maña esté de acuerdo con eso.

A pesar de tratarse de un proceso difícil para Nataly Umaña, ella parece estar muy tranquila con su situación actual.

