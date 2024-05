Después de las imágenes que el jefe les compartió a los participantes en el cine, hubo varios temas que quedaron en el aire y que dejaron a más de un famoso con dudas.

Una de las que no esperó para resolver los malentendidos fue la actriz Nataly Umaña, quien confrontó a Karen Sevillano por lo que había dicho sobre lo ocurrido entre ella y Melfi en ‘La casa de los famosos’, que finalmente desencadenó en su separación con Alejandro Estrada.

“Tú estás acostumbrada a lavarte el cerebro y decir ‘yo me libro de chismes y no soy chismosa porque no estoy creando una información falsa porque me baso en lo que yo sé’”, le dijo Umaña a la creadora de contenido.

Al escuchar esto, Karen Sevillano le admitió: “Yo sí soy chismosa”. Sin embargo, esto solo fue el principio de la discordia.

Acá, el video del momento:

4/4

Cuarta y última escena 🎬 (Mi favorita )

8.Nataly: Trapeando toda #LacasadelosfamososCol #LaCasaDeLosFamososColombia con Karen de la manera más decente posible 👌

9.Alfredo burlándose de Karen pic.twitter.com/uNK2P0fV0y — Cris (@cristiandresone) May 26, 2024

¿Por qué Nataly Umaña discutió con Karen Sevillano?

La actriz le reclamó a la ‘influenciadora’ por tener, según ella, falta de empatía, a lo que Sevillano no tardó en responder en tono muy serio.

“El hecho de que yo sea consciente de que la persona que engaña es la que tiene la culpa no quiere decir que yo no sea capaz de ser empática. Yo puedo entender que las personas engañan por distintas maneras, eso es empatía […]. No me voy a hacer la de la vista gorda y decir que no opino nada porque no tiene que ver con el machismo”, aseguró frente a ‘Pantera’ y Ornella Sierra, quienes estaban presenciando la discusión.

Nataly Umaña mostró su desacuerdo y agregó que las opiniones de su compañera sobre lo ocurrido entre ella y Melfi no fueron las mejores.

—Si Karen dice y 20.000 personas dicen ‘sí, la mujer que engaña es la culpable’— dijo Umaña.

—Yo no dije la mujer, dije la persona— respondió inmediatamente Sevillano.

—Bueno, la persona. ‘La persona que engaña tiene la culpa, entonces eso es 100 % verificable’…— complemnentó la actriz.

—Es que la persona que engaña tiene la culpa. ¿Entonces normalizamos la infidelidad o la injustificamos?— le preguntó la creadora de contenido muy molesta.

Acá, otro video de la discusión:

“entonces que hacemos? normalizamos la infidelidad o la justificamos?” KAREN LA UBICÓ BIEN UBICADA 👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽#LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/Gl208KzddS — Felipe Echeverry (@r19_felipe) May 26, 2024

—¿Entonces juzgar e ir hablando por la vida es normal y lo justifico? O sea, denigremos a cualquier persona porque a mí se me dio la gana. Denigras a alguien cuando estás juzgando— respondió Nataly Umaña.

—Yo no estoy juzgando a alguien. Yo no puedo hacerme la ciega. Yo dije ‘la persona que engaña tiene la culpa, la persona que roba tiene la culpa, la persona que miente tiene la culpa’. Yo no estoy diciendo Nataly Umaña tiene la culpa— explicó Karen Sevillano.