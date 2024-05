‘La Segura’ salió del ‘reality’ y se sintió triste de tener que separarse de Karen Sevillano, quien era su más grande amiga dentro de la casa. Sin embargo, dentro de poco estaría feliz al saber que podría estar junto a su novio y prometido, Ignacio Baladán.

Muchos televidentes fueron testigos de la tierna pedida de mano, cuando Baladán le llevó rosas, una cena romántica y un anillo que los uniría por toda la vida.

Por supuesto, Natalia Segura aceptó la propuesta y ahora se fue para Perú a pasar unos días de descanso, desconectada de las redes sociales. Pero algunos se dieron cuenta de que la creadora de contenido no estaba cargando el anillo de compromiso en su mano, por lo que ella decidió aclarar su situación sentimental:

“Aviso importante por si me ven. No, él ya se encartó toda la vida conmigo, pero no era la talla, eran como tres tallas arriba, entonces me daba miedo que se me saliera, le mandamos a acortar la talla y lo mandamos a contramarcar con nuestras iniciales. Me les caso”.

La caleña apareció junto a Ignacio Baladán, quien está con ella en Perú mientras él tiene varios asuntos de trabajo que tiene que realizar en el país, en donde vive hace varios años.

La pareja no se cambia por ninguna otra, pues luego de estar separada por más de dos meses, está recuperando el tiempo y la intimidad entre ellos. Aún no han confirmado la fecha de la boda, pero se cree que será pronto.

