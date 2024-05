Después de la salida de ‘la Segura’ de ‘La casa de los famosos’, el pasado 19 de mayo, las reacciones continúan. Con su eliminación, la ‘influenciadora’ tuvo que dejar una nominada y decidió que fuera Martha Isabel Bolaños, con la que jamás pudo entablar una buena relación.

Una vez que se conoció la nominación, la ‘Pupuchurra‘ no ocultó su reacción: “Me siento incómoda. Si uno no aprende aquí las lecciones, uno se saca solo. Respetemos. Ahí aprendo una lección para mí, que tengo que mejorar mis comportamientos, dejando a ‘la Segura’ aparte”.

Acá, el momento de la conversación:

Y admitió que la creadora de contenido tiene muchos seguidores, pero que si ellos decidieron no apoyarla con los votos, fue por algo.

“Si le han quitado el apoyo es por algo, entonces a eso voy, si tu comportamiento no es bacano te retiran el apoyo. Eso es así. Yo siempre pensé que los seguidores te garantizaban llegar a la final y mira que no, es tu comportamiento”, concluyó la actriz.

Ahora, ella y los demás participantes tendrán que hacer la mayor cantidad de puntos posibles para poder hacer un buen mercado y comer bien esta semana.