Desde que la ibaguereña volvió a convivir en ‘La casa de los famosos’, Melfi y ella han tenido varias discusiones por actitudes que no les han gustado. La más reciente se presentó este domingo 26 de mayo, luego de que ambos hablaran sobre el romance que sostuvieron antes de que la actriz fuera eliminada.

—Fuiste coqueto. Acepté la coquetería después. Empezaste a ser coqueto. ¿Tiene algo de malo que digas la verdad?— le preguntó Nataly Umaña.

—Es tu percepción. Mi percepción fue que fue algo mutuo— respondió Melfi.

—El orden de los factores no altera el producto. El caso fue que sí cometimos un error y todo tiene consecuencias que debemos asumir. Yo me encargo de las mías y tú te encargas de las tuyas— expresó la actriz.

Acá, el video del momento:

como van a decir que fue nataly la culpable de montarle cachos a su marido? la culpa es de melfi, lina, la casa, colombia y de toda latinoamerica menos ella #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/ehw2umVe9L — 🧞‍♀️ (@speaknww) May 26, 2024

¿Por qué pelearon Nataly Umaña y Melfi en ‘La casa de los famosos’?

Después de esa conversación, el panameño les contó a Ornella Sierra y a Karen Sevillano parte de lo que habló con la actriz, pero esto no le gustó para nada a Umaña. Esto se lo hizo saber tiempo después a solas.

“No debes estar contando lo que hablas con las personas. Lo que hablas conmigo es conmigo. No como las hembritas ni como cualquier vieja chismosa. Cuando un hombre es un hombre tiene carácter de verdad. Las cosas son entre tú y yo, pero aprende a tener la boquita callada”, le dijo Nataly Umaña en la cocina y bastante molesta.

Acá, el video de la discusión:

Ay Nataly GRACIAS por decirle lo que muchos pensamos de él, aparte de daña hogares es la tía chismosa y resentida de la casa. Aparte de disgusta el Elmo 🙄

Sapo metido chismosa y matonero #LacasadelosfamososCol #LacasadelosfamososColombia pic.twitter.com/Sbz7nJUPIs — Yulieth (@Jevanlen) May 27, 2024

Melfi le explicó que simplemente quería una opinión de Ornella, a quien reconoció como su mejor amiga dentro del programa, pero Umaña se mostró firme en su postura.

—Aprende a tener la boca callada y dejar conversaciones que le competen solo a las personas que son. No se trata de contarle a la mejor amiga o no. Se trata simplemente de guardar cosas […]. Simplemente es eso y no lo digo solamente yo. Pareces una vieja chismosa hablando y contando y estando aquí y estando allá— comentó la actriz.

—‘Naty’, está bien, mala mía por querer hacer algo positivo— señaló Melfi.

—Lo más positivo que puede hacer la gente es tener la boca callada— concluyó Umaña, a quien le quedan pocas horas en la casa.