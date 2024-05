El capítulo del 24 de mayo se vivió con mucha emoción y hasta frustración en el ‘Desafío’, luego de que Marlon fuera captado con una barra de proteína en su cajón de noche.

Andrea Serna, a pesar de escuchar las explicaciones del participante, decidió expulsarlo de la competencia. Hubo muchas opiniones encontradas respecto al tema. La mayoría no estuvo de acuerdo con la decisión de la producción y otros se rieron de la situación.

‘Beba’, exintegrante del equipo Alpha, se pronunció sobre el asunto. Un seguidor la cuestionó, sobre todo porque Marlon se burló de ella cuando salió del ‘reality’, incluso mencionó el karma. Ante esto, ella contestó:

“En realidad se burlaron todos, no fue solo Marlon. Él se burló en repetidas ocasiones y sí, no me parece chévere que se tengan que burlar de las otras personas y de situaciones así porque ahora lo está viviendo él y me imagino que está sintiendo lo injusto que es y también por la forma en que me expulsaron. Siento que para él también fue injusto. La frustración para él debió es mayor porque él sí quería seguir ahí, pero independientemente de que el karma exista o lo que sea, no está chévere“.

Por qué Marlon, del equipo Beta, fue expulsado

Las cámaras captaron que el participante había ocultado una barra de proteína en uno de sus cajones de noche, lo cual era prohibido teniendo en cuenta que ellos no ganaron la comida de la semana.

Las reglas dicen que no pueden tocar nada de comida si no ganaron la prueba. A pesar de que Marlon no se la comió y hasta le avisó a la producción, Andrea Serna y el equipo decidieron que la falta daba para expulsión.