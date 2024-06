La polémica comenzó cuando se filtró en redes sociales un video en el que se ve a Nanis Ochoa diciendo: “Negra hiju….”, el cual fue grabado por ‘Mafe’ Walker cuando la galáctica se encontraba haciendo un en vivo y se volvió viral en redes sociales.

(Vea también: Karen Sevillano, ‘inquieta’ porque no le han pagado los $ 400 millones del premio)

¿Acaso Nanis Ochoa dijo negra hijuep*ta mientras Martha, Sebastian y Mafe se reían? Qué bueno que los galácticos no son irrespetuosos ni RACISTAS #ElAmorEsUniversal #LaCasaDeLosFamososCol #KarenGanadora pic.twitter.com/seWkubxmrl — D. (@unaDanielamasss) June 21, 2024

La expresentadora de ‘Lo sé todo’ tuvo que pedirle disculpas a Karen Sevillano y compartió los pantallazos de las disculpas que le hizo a la ganadora de ‘La casa de los famosos‘ a través de su cuenta de Instagram.

Nanis Ochoa pide disculpas por su comentario racista

Ochoa, que solo duró 24 horas en ‘La casa de los famosos‘, aprovechó el espacio en ‘Buen día, Colombia’ para pedir disculpas por su desafortunado comentario.

“He recibido amenazas de muerte, eso no me importa, pero si amenazan a mis dos hijas. Fue un momento desafortunado, fue un comentario feo, demasiado impudente, pido disculpas, ya se las pedí a Karen en este momento”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FANS NANIS OCHOA💎 (@fansnanis8a_)

Luego, comentó: “No entiendo por qué debo pedir disculpas a la comunidad, pero entendí que debo hacerlo. Estuve casada con un negro por siete años (Pipe Calderón) y la abuela de él era una chocoana, amo a ‘Bola 8’ y me dicen que soy racista porque hice un comentario, no lo entendí pero ahora sí”.

“Discúlpenme, no me vayan a crucificar por eso, fue un error y fue imprudencia. No soy racista, pero hice un comentario desafortunad, por eso ofrezco disculpas”.

Lee También

En cuanto a las amenazas que ha recibido por cuenta de su comentario ella dijo: “Tengo todos los pantallazos de las conversaciones que me han enviado. Uno de ellos dice: si las veo en la calle las mato”.

“Es un llamado al amor y la reconciliación y no generar odio. Yo pido disculpas, ya no lo vuelvo a cometer”