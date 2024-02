A pesar de que hubo muchos rumores sobre la salida de ‘Nanis’ Ochoa y Elianis Garrido del programa ‘Lo sé todo’ del Canal 1, ellas mismas dieron sus razones y explicaciones sobre lo ocurrido. Pero ahora, Nanis es noticia por algo que sucedió unas semanas después de salir del mencionado espacio televisivo de chismes y farándula.

Tantas veces protagonista de noticias y romances, como lo fueron sus historias con Andrés Fernández, Pipe Calderón y recientemente con Juan Pablo Navarrete; en el último tiempo las incursiones en medios y redes de la paisa de 35 años han dado mucho para hablar. Pero no se había conocido el problema que había vivido recientemente por su salud y un par de cirugías que se practicó.

(Vea también: ‘Nanis’ Ochoa no sigue en ‘Lo sé todo’: este será su próximo trabajo en otro país)

En un video que subió a redes sociales finalizando el mes de febrero del año 2024, Ochoa empezó su historia con estas palabras: “¿Cómo les parece que casi me muero?”, parecía exagerado, pero empezó su relato y compartió las complicaciones recientes:

Por las fechas y la ubicación temporal de en el relato, se entiende que la cirugía de la que habla ‘Nanis‘ está relacionada con el cambio de prótesis mamarias o el reposicionamiento de costillas, que justamente contó en la primera semana de febrero y explicó así en medio de sus cuidados especiales:

(Vea también: Revelan problema por el que Elianis Garrido y ‘Nanis’ Ochoa salieron de ‘Lo sé todo’)

“Llevaba 3 años lactando a Francesca, ustedes se imaginarán como tenía esas ‘quicas’. Fui a varios cirujanos y me dijeron que tenían que reducir la mama y me tenían que hacer una cicatriz muy grande… Me hice un procedimiento que, creo que ahorita es un mito todavía, y son las costillas. No me las quité, me hicieron una técnica nueva que es como entrar posicionar diferente como la costilla como hacia adentro. Próximamente, me verán con una cinturita”.