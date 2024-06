‘Chichila’ Navia estuvo en la primera edición de ‘Masterchef Celebrity Colombia’ en 2018 y a pesar de que en cámara parecía que se estaba divirtiendo, había problemas internos que jamás contó.

(Vea también: La extraña fobia de Diana Ángel, Greeicy, ‘Chichila’ y otros; muchos la padecen y no saben)

En sus redes sociales, usuarios de Internet le preguntaron si estaría en un ‘reality’, teniendo en cuenta que hace poco se acabó ‘La casa de los famosos’, inició también el de la cocina más importante del mundo y está al aire el ‘Desafío’.

Ella no dudó en ser contundente con su respuesta:

“Lo hice. Miren, yo estuve en el primer ‘Masterchef Celebrity’ en Colombia y aprendí algo. Nunca volvería a estar en un ‘reality’“.

Sus seguidores no se quedaron callados ante su pronunciamiento, por lo que rápidamente comentaron:

“Ella es supersincera, así que le creo”, “esa mujer tiene una energía tan bonita, siempre me ha caído muy bien”, “una persona normal tiene su experiencia y jamás vuelve”, “de verdad, ni por el puesto que te den es vivir bajo presión, porque la tranquilidad no se negocia“.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por rastreando famosos (@rastreandofamosos)

(Vea también: [Video] “Una talla menos”: ‘Chichila’ Navia reveló cuál parte de su cuerpo se reduciría)

Y es que estar dentro de un programa como ese no solo es divertido por estar con varios famosos, sino que también es la presión de tener que cocinar bien, a tiempo y darle el gusto a los jurados.

No en vano, muchos de los famosos que han participado en estos formatos aseguran que no volverían a exponerse de esa manera, porque no solamente se enfrentan a los comentarios de televidentes en redes sociales, sino también a las críticas de los mismos compañeros.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.