Cecilia Navia y Santiago Alarcón se conocieron hace muchos años, cuando los dos eran adolescentes y no tenían ni sospecha de que serían esposos y papás.

Han demostrado que a pesar de las diferencias y hasta inconvenientes de salud mental, una relación puede prosperar cuando hay amor y respeto, como lo ha dicho Navia en varias oportunidades.

Sin embargo, parece que algunos usuarios de Internet se sentían intrigados por saber cómo resolvían su diferencia de creencias, teniendo en cuenta que dicha situación suele acabar con los matrimonios.

A través de un video, ‘Chichila’ Navia se expresó:

“Que Santiago no sea creyente en la religión católica o en la religión cristiana, no lo hace no creyente del amor, del respeto, de la justicia, de la lealtad y un montón de principios que para mí son innegociables. A veces pasa que hay gente que no es practicante, pero tiene acciones mucho más cristianas que tú y yo creo que mi marido es uno de esos personajes. Además, los dos coincidimos en que, con los hijos, hay que decirles que hay muchas opciones y hay diferencias que tú puedes decidir, pero hay que respetar”.

En redes sociales, usuarios de la plataforma tienen opiniones encontradas, algunos dicen que es esencial que exista una creencia en Dios, mientras que otros valoran el hecho del respeto mutuo sobre los fundamentos de la otra persona.

Muchos rumores se han publicado sobre supuestas separaciones entre ellos dos, pero lo cierto es que tal parece que entre más para el tiempo, los actores encuentran motivos y bases suficientes para seguir juntos, a pesar de la adversidad.

