En las últimas semanas han nacido rumores respecto a una supuesta separación entre los actores Santiago Alarcón y ‘Chichila’ Navia. Incluso, la actriz ya se había referido al tema hace unos días.

Sin embargo, a pesar de las palabras de la famosa, las preguntas relacionadas a un divorcio no se han detenido. Y ahora, fue Santiago quien quiso hablar respecto a lo sucedido.

En una reciente historia de Instagram quiso dejar claro que está mejor que nunca con su esposa. Incluso, ‘Chichila’ también aparece junto a él, y con el humor que siempre los ha caracterizado, ambos aseguraron que, de divorcio, nada.

“A los seguidores de ‘Chichila’, a mis seguidores y al público en general: la presente es para comunicarles que debido a los diferentes mensajes que hemos estado recibiendo a través de nuestras redes sociales con preguntas como, ‘¿Es verdad que te separaste?’, ‘¿Te separaste?’, ‘¿Te has separado?’, ‘¿Estás separándote?’, ‘¿Se separaron?’, debo o debemos agregar que sí, nos separamos”, comenzó diciendo Santiago.

Sin embargo, las palabras de la pareja no se quedaron ahí, y segundos después, la actriz completó la afirmación: “Nos separamos porque estamos en teatros distintos”.

Finalmente, Santiago cerró el gracioso comentario asegurando que mientras su esposa se encuentra en el Teatro Nacional La Castellana con El método, él está en el Gimnasio Moderno con Una idea genial.

¿Qué dijo ‘Chichila’ Navia sobre su matrimonio con Santiago Alarcón?

Hace unos días, la actriz, quien en redes suele hablar mucho de su relación y ha dado consejos sobre cómo mantener un matrimonio durante varios años, se refirió a las preguntas relacionadas con el supuesto divorcio.

“Yo no me he separado, yo sigo con mi ‘arremuesquito’. Me está mirando en este momento”, contó con gracia.

