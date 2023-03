Cecilia Navia, la actriz conocida por sus papeles en ‘Garzón’, ‘Escobar, el patrón del mal’, ‘La primera vez’ y ‘Pa’ quererte’, hace poco se tomó un tiempo para interactuar con sus seguidores de Instagram y a través de la dinámica de ‘Hazme una pregunta’ contestó varias dudas que le enviaron.

En este caso, a ‘Chichila’ la cuestionaron en la red social sobre todo tipo de temas. Por una parte, le preguntaron por sus proyectos personales, sus trabajos pasados, tips de cocina, preguntas sobre su apariencia y además, le enviaron saludos muy amorosos.

Aunque, cabe destacar que uno de los mensajes que más llamaron la atención de su actividad de preguntas, fue cuando le pidieron “consejos para matrimonios”.

Es importante recordar, que la famosa está casada con el también actor Santiago Alarcón y tienen una relación muy estable. Por tal razón, a un internauta le habría dado curiosidad por saber cómo han hecho para durar tanto y Chichila no dudó en hablar del tema.

Además, cuando lo hizo también aprovechó para bromear al respecto.

Por último, otro de los mensajes que recibió Navia y que no pasó desapercibido fue el de un seguidor que le dijo: “si no estuvieses con Santi, ¿Saldrías con alguien de 28?”.

En este caso, la actriz respondió de manera cómica, pues usó un filtro de Instagram que le deformó el rostro y la voz.

“¿Cómo así? Pero qué es esto, uno no debe decir de esta agua no beberé, pero realmente creo que no bebería, porque yo podría ser tu madre. No te estoy diciendo ‘tu madre’, te estoy diciendo que yo podría ser tu madre, ay no, sería muy raro. Claro que casos se han visto, y no los juzgamos. El amor no tiene edades”, concluyó.