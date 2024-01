Verónica Orozco ha protagonizado varias producciones nacionales, una de ellas fue ‘A corazón abierto’, que le trajo mucho reconocimiento y el cariño de los televidentes.

(Vea también: ¿’Chichila’ Navia y Santiago Alarcón se separaron? Respuesta seria de actriz por el tema)

Sin embargo, interpretar a Arelys Henao y contar su vida ha sido uno de los retos más interesantes que ha tenido en su carrera, pues tiene que ponerse en los zapatos de una mujer muy admirada por cientos en el país.

A pesar del trabajo que ha conllevado, parece que Orozco se siente feliz y satisfecha del camino recorrido, sobre todo porque ha tenido grandes personas al lado que le han permitido disfrutar el proceso, como por ejemplo, Santiago Alarcón.

Los dos actores han tenido la fortuna de coincidir en varios proyectos para la televisión o plataformas de ‘streaming’, como ‘La primera vez’, para Netflix, en donde fueron nuevamente esposos, teniendo en cuenta que, previamente, para una obra de teatro tuvieron que interpretar los mismos personajes.

En una entrevista para Blu Radio, Orozco se dirigió a ‘Chichila’ y le pidió perdón por su cercanía con su esposo:

“Me lo he tenido que aguantar seguidito, él ha sido mi relación más estable, que pena con ‘Chichila’, Dios mío. Pero no, mi relación laboral más estable. Es muy bonito trabajar con alguien que uno quiere, que uno tiene química, no hay nada como trabajar con gente así”.

(Vea también: “A veces no te lo doy”: particulares confesiones de Santiago Alarcón y ‘Chichila’ Navia)

Además de eso, confesó que el capítulo de la cnohe estará muy interesante porque pasará algo impactante con Alfredo.

Cuántos años llevan ‘Chichila’ Navia y Santiago Alarcón

La pareja está unida desde hace más de 20 años, se conocieron en un teatro, pero fue hasta años más tarde que entablaron conversación y se enamoraron.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cecilia Navia (@chichilanavia)

Cuántos hijos tienen Santiago Alarcón y ‘Chichila’ Navia

Tienen dos hijos, Matías y María, quienes se han mantenido muy alejados de las redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cecilia Navia (@chichilanavia)

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.