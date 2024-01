Arelys Henao está en boca de todos por la segunda parte de su bioserie que se transmite cada noche por el Canal Caracol a las 9:30 p. m.

(Vea también: Quién es la mamá de Arelys Henao en la vida real; son dos gotas de agua)

En entrevista con ‘La red‘, la artista contó acerca de un comentario hecho por un seguidor que le llamó la atención.

“Hace poco hubo un mensaje en redes sociales después de cantar en Marinilla, Antioquia. Alguien opinó para dañarle el día a uno, pero no me lo dañó, me lo arregló”, comentó la esposa de Wilfredo Hurtado.

La opinión del seguidor fue la siguiente: “El jabón hizo milagros pero, su procedencia del basurero jamás”. Ante el mensaje, Henao no se quedó atrás y le respondió:

“Qué lindo tu comentario, me encanta porque todos los días le pido a Dios que no permita que me olvide de donde vengo y el milagro que él hizo en mi vida”.

“Qué tal que se me olvide que venía de las calles o que solo aguantaba hambre, o que pasaba horas con un sol inclemente, el día que un artista se le olvide de donde viene, ya es un fracaso rotundo”, comentó la mamá de Juan Esteban y Miguel Hurtado Henao

Lee También

La artista, quien habló sobre la identidad de la verdadera Salomé, comentó en el programa de entretenimiento que los artistas cuando se les olvida de dónde vienen empiezan a alardear y a humillar a otros con el dinero: “Si se nos olvida nuestro pasado, quizás también de Dios, él nos recuerda y nos devuelve, ese es el miedo”.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.