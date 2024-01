Arelys Henao reveló a Pulzo.com la verdadera identidad de Salomé, la antagonista de la segunda temporada de la bioserie de ‘Arelys Henao 2’, que narra la vida de la familia de la reina de la música popular.

(Vea también: Qué le pasó al papá de Arelys Henao: la cantante lloró al recordarlo en entrevista)

En la serie, Salomé es interpretada por la actriz Catalina Polo, una joven de 22 años que se desempeña como modelo y estudia comunicación social. Además, ha trabajado como actriz para compañías como Amazon y Disney Plus.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Catalina Polo Ll (@catalinapolo)

¿Quién es Salomé de ‘Arelys Henao 2’ de Caracol Televisión ?

“Salomé representa a una mujer que nos hizo mucho daño. Cuando montamos la primera disquera, invitamos a otras personas. De pronto, uno es muy ingenuo; antes de surgir, apoyamos a otras personas e incluso, a raíz de eso, perdimos todo en ese momento. De pronto, por abrirle el espacio a otra persona”, expresó la reina de la música popular a Pulzo.com

“Igual, como a los 8 o 10 años, esa persona me pidió perdón. Yo la perdoné, y pues, no pasa nada. Yo creo que por algo pasan las cosas, y de pronto, los colombianos estamos para ayudar a los demás. Pero alguien si me dijo: primero, siempre fortalece tu nombre, tu disquera. Pero yo siempre he querido ayudar a los demás”, señaló Henao.

Por otro lado, Arelys compartió al medio que no guarda odio en su corazón, se lleva bien con todo el mundo y la gente siempre ha visto su buen corazón.

La segunda parte de la bioserie de Arelys Henao se transmite de lunes a viernes a las 9:30 p. m. por Caracol Televisión.

