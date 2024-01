Arelys Henao está estrenando la segunda parte de su bionovela, en donde se narra la historia de su matrimonio y las dificultades que tuvo que enfrentar con su esposo. Además de eso, está lanzando nueva música, por lo que ha dado entrevistas a diferentes medios de comunicación.

Henao fue invitada al espacio de Eva Rey en su programa ‘Desnúdate con Eva’, en donde habló de su carrera y tocó temas personales bastante profundos, entre esos, su infancia y el papel que tuvo su padre.

La entrevistadora le preguntó que si tuviera la oportunidad de nacer de nuevo, lo haría en la misma familia, a lo que Arelys contestó:

“Yo creo que sí, volvería a nacer en Sabanalarga, viviría los momentos más lindos de mi niñez cantando guascas con mi padre, en la vereda Tesorero, mientras cogíamos café, mientras me abrazaba y me decía que me quería, no cambiaría el tener a mi padre otra vez por nada del mundo”.

Qué le pasó al papá de Arelys Henao y de qué murió

Según reveló en varias entrevistas, Alonso Henao, su padre, fue quien le inculcó los valores desde que era pequeña. Por culpa de amenazas de grupos insurgentes, el hombre tuvo que escapar de su casa durante ocho meses, en los cuales, no supo nada de su familia.

Regresó y en 2017 es cuando Alosno Henao fallece a causa de un cáncer que le hizo metástasis. A los tres meses de haberse detectado la enfermedad falleció.

Su sueño siempre fue tener una finca, pero cuando la cantante estaba viendo opciones de compra, la enfermedad se lo llevó y ella no tuvo la oportunidad de complacerlo.

