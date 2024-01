De la vida de la cantante se conocen detalles como que tuvo 13 hermanos, de los que 6 ya murieron, fue desplazada por la violencia y tuvo que luchar con creces para poder triunfar en la música.

No obstante, ‘La reina de la música popular’ ahora lleva una vida feliz junto a su esposo y mánager, también desplazado, y sus dos hijos que, a diferencia de ella, no están muy interesados en ser músicos.

Se llaman Esteban y Miguel Hurtado Henao y tienen 25 y 20 años, respectivamente. El mayor se graduó del colegio a los 17 años, contó la artista en una entrevista con Juan Lozano, y se enfocó en el mundo empresarial.

Soñaba con ser administrador financiero y está en camino, pues ya se graduó de Administración de empresas, según se lee en su perfil de Instagram.

Miguel, en cambio, quiere ser futbolista. A sus 16 años, relató Arelys el programa ‘En Confianza’, tuvo la oportunidad de irse a México a jugar, luego de pasar una prueba a la que se presentaron más de 150 jóvenes.

Pese a que el quedó entre los 11 elegidos por el equipo mexicano, su mamá no lo dejó ir.

“Mi hijo es un gran futbolista. Yo casi me muero. Cuando: ‘Mamá me voy para México’; ‘Hijo, tú eres un bebé’. Yo te lo juro que entré en crisis y no lo dejé ir”, relató la artista.