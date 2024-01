El actor conocido por ser parte del elenco que integra la segunda parte de la vida de ‘Arelys Henao 2‘ contó cómo lo eligieron para ser parte de esta producción.

“La primera pregunta que me hice, cuando me llamaron a hacer el ‘casting’, fue: ‘¿quién es Arelys Henao?’ porque no tenía conocimiento de ella; yo escucho un género musical diferente”, dijo Camayo a las redes de Caracol Televisión.

Después indicó que justó en ese momento iba en un taxi:”El taxista, se detuvo, me miró sorprendido y comentó: ‘¿Cómo qué no conoce a Arelys Henao?”.

Además, Camayo admitió que, aunque sabía que había existido una primera temporada exitosa en Caracol Televisión, no comprendía completamente por qué a la gente le gustaba tanto. Fue solo después de investigar más sobre la cantante de música popular que se interesó por su historia, conocer la historia de su esposo, Wilfredo Hurtado y sus hijos.

El actor no se cambia por nadie, y esto comentó ante la historia de la artista antioqueña: “Es hermosísima, súper fuerte y tremenda. Preparé el personaje que me propusieron, interesante, me gustan esos personajes de carácter, vine a hacer el ‘casting’ y quedé”.

Quien interpreta a ‘el Sierra’ también ha participado en producciones como: ‘Escobar, el patrón del mal, ‘Bloque de búsqueda’, ‘Alias JJ’, ‘La frontera’. Por otro lado, debutó en Netflix con ‘Siempre bruja’ y en el cine, con ‘Los ajenos fútbol club’.

