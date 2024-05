La actriz Cecilia Navia, mejor conocida como ‘Chichila’, hizo una curiosa confesión en sus redes sociales. Contó cuál es la parte de su cuerpo con la que no está conforme.

Resulta que la famosa huilense interactuó con sus fanáticos a través de la caja de preguntas de Instagram y allí respondió varias curiosidades.

(Vea también: Video] “Nos separamos”: Santiago Alarcón habla de situación que vive con ‘Chichila’ Navia)

Una de esas preguntas estaba relacionada con la parte de su cuerpo que no le gusta y ella respondió, no sin antes reflexionar y decir “qué tristeza que uno sea así con su cuerpo”.

Posteriormente, aseguró que le gustaría tener “un pompis más chico”:

“Realmente, eso. Aunque sirve mucho pa’ sentarse porque a uno no le duele como a otra gente… ‘que me duele, que qué silla tan dura’. Yo no sé qué es decir que una silla es dura. ‘Ay, que me talla’. Jum pa’ que a mí me talle. ¡Qué pesar! Deberíamos amarnos como somos, pero no es real. Me gustaría tener una talla menos de pompis”.