Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La comunidad del municipio de Líbano, en el norte del Tolima, permanece consternada tras el asesinato de María Alejandra Castaño Bermúdez, una joven de 26 años que fue atacada este fin de semana al interior de una vivienda del barrio Los Pinos. La víctima sufrió múltiples heridas con arma cortopunzante y, pese a ser trasladada de urgencia al Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar, falleció debido a la gravedad de las lesiones.

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De acuerdo con las primeras indagaciones, el principal sospechoso sería su compañero sentimental. Según versiones preliminares, la joven había terminado su jornada laboral cuando fue agredida, presuntamente porque el hombre no aceptaba la decisión de poner fin a la relación. Este hecho deja huérfano a un niño de cinco años, mientras la familia adelanta colectas para cubrir los gastos funerarios.

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Las autoridades judiciales han tipificado el caso como un presunto feminicidio y avanzan en la recolección de pruebas para esclarecer lo ocurrido. De manera extraoficial, se conoció que el presunto agresor se habría entregado tras el ataque, información que está siendo verificada dentro del proceso.

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Por su parte, la Alcaldía de Líbano rechazó de manera contundente este hecho de violencia de género y expresó su solidaridad con los familiares de la víctima. “​Como mujer y líder de este municipio, me uno al rechazo absoluto de todo acto de violencia contra las mujeres. Desde la Alcaldía de El Líbano, ya estamos articulados con las autoridades competentes para acompañar la investigación y velar por que se haga justicia con toda la celeridad que el caso requiere”, expresó Beatriz Valencia, alcaldesa del Líbano.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.