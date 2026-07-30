Las imágenes de migrantes llegando a las playas de Ceuta y Melilla o intentando cruzar sus fronteras han dado la vuelta al mundo durante los últimos años. Sin embargo, muchas personas se preguntan por qué estas dos pequeñas ciudades españolas aparecen una y otra vez en el centro de las crisis migratorias.

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(Vea también: España enfrenta un nuevo frente migratorio: Melilla registra llegada masiva de migrantes)

La respuesta está en el mapa. Su ubicación geográfica las convierte en un punto estratégico no solo para España, sino también para toda la Unión Europea.

¿Dónde queda Ceuta?

Ceuta está situada en el extremo norte del continente africano, sobre la costa del estrecho de Gibraltar. Aunque pertenece a España, comparte una frontera terrestre de apenas ocho kilómetros con Marruecos.

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Además, se encuentra a solo 14 kilómetros de la península ibérica, una distancia tan corta que, en días despejados, es posible observar las costas españolas desde el otro lado del estrecho.

Su reducido tamaño —apenas 18,5 kilómetros cuadrados— la convierte en una de las ciudades más pequeñas de España, pero también en una de las más estratégicas del Mediterráneo.

¿Y dónde está Melilla?

Melilla también pertenece a España, pero se ubica más al este, en la costa mediterránea del norte de África, rodeada completamente por territorio marroquí, específicamente por la provincia de Nador.

A diferencia de Ceuta, está mucho más alejada de la península española, ya que se encuentra a unos 170 kilómetros de Málaga y cerca de 200 kilómetros de Almería. Su superficie es aún menor: alrededor de 12,3 kilómetros cuadrados.

¿Por qué son tan importantes para Europa?

Ceuta y Melilla tienen una característica que ninguna otra ciudad comparte: son las únicas fronteras terrestres entre la Unión Europea y el continente africano.

Eso significa que cualquier persona que logra ingresar a estos territorios también consigue acceder a suelo europeo, razón por la que ambos enclaves se han convertido en uno de los principales destinos para quienes buscan llegar al continente desde África.

En Ceuta, además, su ubicación le permite controlar uno de los pasos marítimos más importantes del mundo: el estrecho de Gibraltar, por donde transita una parte significativa del comercio internacional.

La geografía explica la presión migratoria

La proximidad con Marruecos es uno de los factores que explica las constantes crisis migratorias.

En algunos sectores, la separación entre ambos territorios se reduce a una valla fronteriza o a espigones que se internan pocos metros en el mar. Esto ha permitido que, además de los intentos de ingreso por tierra, también se registren llegadas por vía marítima, ya sea a nado o en pequeñas embarcaciones.

Precisamente por esa combinación de cercanía geográfica, valor estratégico y condición de territorio europeo, Ceuta y Melilla continúan siendo dos de los puntos más sensibles en materia migratoria para España y la Unión Europea, además de protagonizar frecuentes tensiones diplomáticas con Marruecos.

¿Cómo será la regularización de migrantes en España?

El Gobierno español anunció una regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular, que podría beneficiar a alrededor de 500.000 personas. Se trata de un proceso excepcional mediante el cual personas extranjeras que hoy se encuentran en ese país sin permiso de residencia podrán obtener papeles de forma legal si cumplen una serie de requisitos básicos. Entre los requisitos que deberán cumplir son: Estén en España antes del 31 de diciembre de 2025 Puedan demostrar que llevan al menos cinco meses de residencia en el país No tengan antecedentes penales relevantes Este tiempo de permanencia podrá acreditarse con documentos como: Certificados de empadronamiento Informes médicos o citas sanitarias Contratos de alquiler Facturas de servicios como luz o agua